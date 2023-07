Pluie de cailloux et d'incidents sur les transports scolaires cette année

L'année scolaire a été marquée par une augmentation des incidents sur le réseau des transports scolaires. Cette année, en moyenne, deux caillassages de bus ont été recensés chaque jour.

A.F •

L'année scolaire touche à son terme avec le début ce jeudi des épreuves de rattrapage du BAC. Une année marquée par une augmentation des violences contre les transports scolaires selon un rapport publié par Transdev.

803 incidents ont été répertoriés d'août à juin, sur les routes de Mayotte. Un chiffre qui entraîne augmentation de 42% des incidents en comparaison à l'année 2022. On retrouve, notamment, 396 caillassages en trente-six semaines d'école. En moyenne, on recense donc, cette année, plus de deux caillassages de bus par jour de classe. Les transporteurs scolaires relèvent également 110 bagarres. Un chiffre là aussi en augmentation, cette fois de 14% en comparaison à 2022. Les affrontements se déroulant aux arrêts, à bord des bus ou sur les hubs.

Face à cette augmentation de la violence sur et dans les transports scolaires, "le nombre d’opérations conjointes avec les forces de l’ordre a progressé de 88% par rapport à l’année scolaire précédente (226 opérations conjointes)" souligne Transdev qui précise qu'"avec des fouilles et des contrôles d’identité systématiques, le nombre d’armes blanches récupérées lors des fouilles a diminué de 38% en un an. 1 896 bus et 57 933 voyageurs ont été contrôlés lors de ces opérations."

Enfin, 48 élèves ont été sanctionnées par le conseil de discipline HalO'. 42 exclusions sont à déplorer. Le chiffre fait un bond de 152% par rapport à l’année précédente. Les sanctions font suite à des faits de violences, insultes, menaces, port d’objet dangereux à bord des bus.