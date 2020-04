Plus de 3 morts par jour : la surmortalité se confirme à Mayotte 

108 personnes décédées le mois dernier selon l’Insee. Soit une moyenne de 3 à 4 décès par jour. La surmortalité se confirme donc à Mayotte qui est aujourd’hui l’un des départements français les plus touchés par le phénomène.

Halda Halidi •

Si l'on compare à l’année dernière, on constate une progression de 30%.En effet, en 2019, à la même période on avait comptabilisé 83 décès.La majorité des personnes décédées ont moins de 64 ans . Les plus de 75 ans représentent 40% des décès recensés entre le 1 mars et le 6 avril.Ces drames surviennent en pleine période de confinement avec une circulation quasi nulle et peu d’accidents.Le premier élément à retenir est que la majorité de ces décès ont lieu à domicile. 61 personnes sont mortes dans leur lit cette année. Contre 49 en 2019.Ces éléments font évidement penser à la double crise sanitaire qui frappe actuellement Mayotte.Le coronavirus mais surtout à la dengue. La maladie transmise par les moustiques a officiellement touché plus de 2500 malades. Et bien plus en réalité. Car beaucoup ont préféré rester à domicile pour se soigner avec la médecine traditionnelle.Ce qui n’empêche pas les services des l’hôpital d’être submergés par les patients de la dengue. Avec de nombreux cas sévères liés à des pathologies déjà présentes chez ces malades.La principale difficulté sera de savoir quel pourcentage de ces morts silencieuses est lié à la dengue et combien au coronavirus.