Plus de coupures d'eau à Mayotte à partir de vendredi annonce Jean-François Colombet

« Les efforts des Mahorais ont payé ».

C'est par cette phrase que Jean-François Colombet, préfet de Mayotte et délégué du gouvernement a été annoncée la fin des coupures d'eau en cours dans le 101è dépratement français depuis près de cinq mois. Voilà une décision que beaucoup n’attendaient plus ou presque, la fin des coupures d’eau. La décision a été actée ce mardi lors d’une réunion du comité de suivi en eau. Ainsi à partir de vendredi 8 heures, plus besoin de stocker des litres et des litres d’eau pour les besoins du quotidien. Les précisions de Jean-François Colombet, préfet de Mayotte.

A partir de vendredi, plus besoin de stocker de l'eau

La situation redevient normale ; les fortes pluies de ces derniers jours ont aidé au remplissage des réserves. Elles sont aujourd'hui supérieures à celles de 2020. Une annonce très bien accueillie par les consommateurs.