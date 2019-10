Une étape importante vient d’être franchie au sud de Mayotte en matière de protection de l’environnement. Une police spéciale a été créée mercredi dernier. Elle aura à faire face aux auteurs d’incivilités et aux nombreuses dégradations du milieu naturel ; braconnages de tortues, expansion des décharges sauvages, et les ravages des cultures sur brûlis…L’Intercommunalité du sud de l’île passe ainsi à l’étape de la répression après une longue phase de prévention et de sensibilisation. Cette brigade vient renforcer les actions de protection de l'environnement. Avec des compétences de police administrative et judiciaire étendues.