Près de 300 Mahorais sont partis ce lundi pour le pèlerinage vers la Mecque

Le pèlerinage vers la Mecque a finalement été organisé, malgré les nouvelles mesures imposées par l'Arabie Saoudite. Près de 300 voyageurs sont partis ce lundi matin de Mayotte.

Raphaël Cann, Zohra Abdou Kaphet •

Près de 300 voyageurs sont partis ce lundi 10 juin de Mayotte pour le pèlerinage vers la Mecque. Un soulagement pour ces fidèles, leur départ était incertain après les nouvelles conditions imposées par l'Arabie Saoudite. Les trois associations mahoraises qui organisent le Hadj devaient passer par des agences de voyages, au lieu de réserver elles-mêmes des prestataires sur place pour l'hébergement ou la restauration.

Pour ce voyage, il s'agit des pèlerins membres des associations APEL et Djahouriya. "Je suis très contente, je ne m'attendais à ce que ce voyage puisse se faire", s'enthousiasme une pèlerine. "Ce n'est pas la première fois que je m'y rends, je vais me faire plaisir avec ce voyage." Un autre voyageur devait initialement se rendre sur place le 5 juin. "On a déjà nos visas, tout va bien, mais ce n'était pas facile", ajoute-t-il.

"Les démarches étaient un peu compliquées, mais on savait que les autorités saoudiennes avaient mis des réformes qu'on avait un peu prises à la légère", explique l'une des organisatrices. "Finalement, on y va, tous les documents demandés ont été fournis. Je sais qu'Hélène Pollozec est intervenue auprès des ministères pour nous soutenir pour l'ouverture de compte, l'acception des dossiers, car c'est du commerce international, ça se gère de ministère à ministère, mais il faut la porte pour y entrer." Ces voyages représentent un certain budget : les pèlerins peuvent débourser jusqu'à 8.000 euros pour ce voyage.