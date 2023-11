Prix à la consommation à Mayotte : stabilité en octobre 2023 et +4,5 % sur un an

En octobre 2023, l’indice des prix à la consommation est stable à Mayotte. Les prix de l’énergie, des produits manufacturés et du tabac augmentent. À l’inverse, les prix de l’alimentation et des services baissent. Sur un an, les prix augmentent de 4,5 % à Mayotte, soit un peu plus qu’au niveau national (+4 %).

L’indice des prix à la consommation est stable en octobre 2023 à Mayotte. La hausse des prix de l’énergie, des produits manufacturés et du tabac est compensée par la baisse de ceux de l’alimentation et des services (figure 1). En octobre, les tarifs de l’énergie poursuivent leur hausse (+2,1 %, après +3,5 % en septembre).

Les prix des produits pétroliers augmentent (+3,5 %), suite à des hausses des prix du gazole (+6 centimes après +13 centimes en septembre), de l’essence (+5 centimes) et de la bouteille de gaz (+1,5 euro). Le tarif de l’électricité est stable. Les prix des produits manufacturés repartent à la hausse (+0,3 % en octobre) après les baisses des mois précédents (-0,3 % en septembre et -0,4 % en août). Ils augmentent en octobre sous l’effet de la hausse des prix de l’habillement et chaussures (+0,7 %) et des produits de santé (+1 %).

Les prix des autres produits manufacturés restent stables. Les prix de l’alimentation baissent de 0,4 % en octobre, après une hausse de 0,6 % en septembre. Les prix des produits frais reculent de 2 %, tandis que ceux des autres produits alimentaires sont stables.

Les prix des services diminuent de nouveau en octobre (-0,4 %, après -1 % en septembre). Cette baisse est exclusivement portée par le recul important des prix des services de transports (-4,4 %). Les prix des services de santé, de communications, de loyers et services rattachés sont stables. En octobre, les prix du tabac augmentent de 0,2 %.

Sur un an, à Mayotte, les prix augmentent de 4,5 %, soit un peu plus qu’au niveau national (+4 %). L’inflation sur un an est moins forte à Mayotte pour l’alimentation, les services et le tabac. Les prix des produits manufacturés y sont stables alors qu’ils augmentent en France. Quant aux prix de l’énergie, ils augmentent nettement plus sur un an à Mayotte (figure 2 et figure 3). Les prix de l’énergie croissent de 30,8 % sur un an (+5,2 % au niveau national).

L’énergie pèse pour 9 % dans le budget des ménages à Mayotte. La hausse des prix de l’énergie est liée à celle des tarifs des carburants et de l’électricité. En revanche, le prix de la bouteille de gaz recule de 3,8 % sur un an. À Mayotte, sur un an, les prix de l’alimentation augmentent de 5,7 %, soit moins qu’au niveau national (+7,8 %).

L’alimentaire pèse pour 23 % dans la consommation des ménages. Les prix des produits frais croissent de 5 %, soit davantage qu’au niveau national (+1,1 %). Les prix des autres produits alimentaires augmentent de 5,8 % à Mayotte sur un an (+9,1 % en France). Les prix des services augmentent de 1,5 % sur un an à Mayotte (+3,2 % au niveau national).

Les services représentent 40 % de la consommation des ménages. Sur un an, la hausse des prix dans les services est liée en partie à celle des autres services (+3,5 %), des loyers et services rattachés (+2,8 %) et des services de communications (+1,4 %). En revanche, les prix reculent pour les services de transports (-8,7 %) et les services de santé (-0,7 %).

Les prix des produits manufacturés sur un an sont stables à Mayotte, alors qu’ils augmentent au niveau national (+2,2 %). Les produits manufacturés pèsent pour 27 % dans la consommation des ménages. Les prix des produits de santé augmentent à Mayotte (+0,6 %) et baissent au niveau national (-0,9 %).

La baisse des prix de l’habillement et chaussures à Mayotte (-4,8 % contre +1,9 % au niveau national) modère la hausse des prix des autres produits manufacturés (+1,8 % contre +3 %). Les prix du tabac augmentent de 6,4 % sur un an à Mayotte (+9,9 % en France).