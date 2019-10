Toutes ces problématiques se concentrent la plupart du temps sur un territoire bien défini. En Petite-Terre, entre Les communes de Pamandzi et celle de Labbatoir, un quartier est réputé pour concentrer les plus grands maux du territoire. Immigration clandestine, délinquance, habitats informels et insalubrité se côtoient au quotidien à la Vigie. Malgré les nombreuses visites, la dernière étant celle du ministre de l’intérieur Christophe Castaner en avril dernier, et les projets annoncés en grande pompe par les autorités sur place, rien ne change.