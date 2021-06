Régis Novou : «Nous avons décidé de mener ce projet jusqu’au bout, en toute transparence »

Bruno Minas •

« Les statuts sont en cours de dépôt, nous préparons le manuel d’exploitation » explique Régis Novou, « nous avons décidé de mener ce projet en toute transparence ». Les premiers vols sont prévus au premier semestre 2022. La compagnie desservira dans un premier temps Paris, Marseille, et les deux aéroports de la Réunion.

Pour l’heure, la réflexion se poursuit sur le choix des appareils et sur le recrutement: « nous choisirons 2 avions, et nous modifierons les cabines. Nous allons aussi recruter le personnel navigant d’ici la fin de cette année ».

Selon Régis Novou, la période est favorable car « à cause de la crise Covid, il y de nombreux appareils disponibles sur le marché, le prix du carburant est au plus bas, et beaucoup d’équipages sont disponibles ».

Cependant, les promoteurs de Zena reconnaissent que le prix du carburant avion à Mayotte « est un vrai sujet » qui oblige les compagnies à aller faire le plein ailleurs.

Zena compte aussi doubler la capacité de fret sur Mayotte.