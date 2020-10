Les rencontres de la sécurité 2020 , les scolaires à l’honneur

Les rencontres de la sécurité 2020 ont débuté ce mercredi 7 octobre sur l'ensemble du territoire français. A Mayotte, plusieurs ateliers sont organisés dans les établissements scolaires.

Mayotte la 1ere •

Pour le lancement de ces journées, le préfet de Mayotte accompagné, du maire de Mamoudzou et du recteur, s'est rendu au collège de Kawéni 1.Ils ont assisté à une démonstration de la police technique et scientifique et à une présentation complète du Bureau Partenariat Prévention de la police nationale.Une salle de cours transformée en scène de crime, les élèves découvrent les techniques d’enquête et de recherche de la police scientifique.Un service peu connu du public, notamment chez les plus jeunes et beaucoup se montrent fascinés.Les missions des forces de l’ordre sont multiples, certaines moins visibles que d’autres sur le terrain, d’où l’idée de ces rencontre , explique une fonctionnaire de police.Une action en lien aussi avec le climat d’insécurité qui règne aux abords des établissements scolaires. Le préfet Jean-François Colombet a notamment vanté les mérites des forces de sécurité l’île, constamment sollicitées ces derniers temps à Mayotte. Les policiers, gendarmes, polices municipales sont au plus près de la population. Ils se dévouent pour protéger la population et même parfois aux abords des établissements scolaires.L’objectif de ce genre de rencontres est donc de permettre aux jeunes de voir tout ce travail et pourquoi pas, susciter des vocations, a martelé le préfet.