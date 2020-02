Retour d'expériences et mobilité à l'international, au menu de la deuxième édition de la journée nationale des diplômés de Mayotte à Montpellier

Les étudiants Mahorais se sont donnés rendez-vous ce samedi 15 février à Montpellier pour discuter de toutes les thématiques liées aux études supérieures.

C’est la deuxième édition de la journée nationale des diplômés de Mayotte organisée par l'association des étudiants Mahorais de Montpellier ( AEM) en partenariat avec le département. L'événement a eu lieu à la faculté des lettres Paul Valery à Montpellier en présence des élus du département et du recteur Gilles Halbout.

Une centaine d'étudiants Mahorais a répondu présent à ce rendez-vous désormais incontournable pour la communauté estudiantine de Mayotte basée à l'Hexagone. Des étudiants qui ont validé un diplôme supérieur à Bac plus 2 jusqu'à Bac plus 8. Parmi les temps fort de la journée , un débat autour de la thématique « retour d’expériences et mobilité à l’international». On a pu entendre le témoignage d'étudiants qui se sont exportés à l'international pour leurs études.Des témoignages par vidéo ou d'autres qui ont fait le déplacement à Montpellier.

Il y a eu également beaucoup de questions sur les aides pour les étudiants ou la création d'entreprise.L'occasion pour les élus du département vont de rappeler la mise en place d'une bourse d'excellence pour encourager les jeunes Mahorais à aller au bout de leurs ambitions pour venir répondre à terme au besoin de l'île dans les nombreux domaines qui souffrent de personnels hautement qualifiés. Il s'agit là d'une stratégie clairement assumée de développement économique de l'île. Le président de la commission de l'octroi des bourses et des aides ( COBA) Ali Debré Combo estime que la réussite doit être constamment valorisée. On parle trop de ceux qui sont en échec.