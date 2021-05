165 cases illégales détruites à Miréréni-Chirongui

Le préfet de Mayotte Jean-François Colombet a fait l'une de ses priorités la lutte contre l'habitat illégal et indigne. Pendant de nombreuses années, les Mahorais ont dénoncé l'immobilisme de l'etat dans ce domaine. Désormais, la préfecture de Mayotte détruit régulièrement des quartiers informels. Hier, c'est à Miréréni, dans la commune de Chirongui qu'une opération de destructions de cases illégales a eu lieu, en présence du préfet de Mayotte et des élus municipaux.

Cette opération répond à une situation que connaît le territoire avec des conditions d’habitation irrespectueuses de la dignité humaine et des risques graves pour la salubrité et la sécurité des occupants et les tiers. En outre, la libération du site permettra à la commune de débuter immédiatement les travaux de construction d’un complexe sportif financé par l’État.

Jean-François Colombet, préfet de Mayotte