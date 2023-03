Salime Mdéré : "Il faut accélérer la régularisation foncière"

Il a surtout été question de foncier ce mercredi dans zakwéli avec deux situations bien précises. D'abord celle de Longoni, où des agriculteurs dénoncent l'abattage d'arbre fruitier sur des terrains qu'ils occupent. "Avoir des numéros de SIRET ne veut pas dire que vous êtes des propriétaires coutumiers. Des agricultures ont été reconnus et identifiés. Sur ce foncier là, resté agricole, la zone doit devenir économique. Un travail a été fait par la CAPAM pour les indemniser. Beaucoup d'entre eux ont été indemnisés et son partis, pour ceux qui restent, je ne connais pas leur situation." explique Salime Mdéré. La zone "d'un hectare" doit devenir une plateforme logistique pour une entreprise.

Quand on a pris cette décision, personne n'est venu nous dire, attention on est des occupants coutumiers, c'était en octobre 2021. On ne peut pas continuer à fonctionner comme avant, on doit penser aux projets économiques de nos communes et intercommunalités. On a envoyé une brigade foncière pour constater ce qui se faisait sur le terrain et on va recevoir ses familles là, ses agricultures pour trouver des solutions.