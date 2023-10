Saoudat Abdou et Haoussi Boinahedja : « L’Etat papa et maman… cela suffit ! »

Saoudat Abdou et Haoussi Boinahedja , vice-présidente et rapporteur d’une commission du Conseil Economique Social et Environnemental de Mayotte, étaient les invités de Zakweli ce mardi

« Il faut que les élus locaux se réveillent ! » clame Haoussi Boinahedja, sa collègue Saoudat Abdou renchérit : « l’Etat papa et maman c’est fini… cela suffit ». Le rapport présenté par les deux membres du CESEM est consacré à la répartition et l’exercice des compétences territoriales à Mayotte. « Qui fait quoi ? » est la question centrale posée dans ce rapport qui pointe le flou et le manque d’initiative des responsables. « On voit un fouillis, une confusion des rôles » constatent-ils. Sur 1,6 milliards d’euros du contrat de convergence, combien ont été engagés ? On n’en sait rien. déplore Haoussi Boinahedja « On constate que cela n’avance pas » ajoute Saoudat Abdou. Les deux conseillers donnent l’exemple d’une compétence non exercée par les élus : celle de la construction des écoles. « Ici c’est l’Etat qui décide, alors que partout ailleurs cela relève de la compétence des maires ». Les élus doivent orienter l’action de l’Etat, et non pas la subir. déclare Saoudat Abdou. Les deux représentants du CESEM débattent avec les élus ce mardi matin à l’hémicycle Younoussa Bamana. La population est invitée à assister à ces échanges.

