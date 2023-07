Soutien au policier mis en examen : libéré sous contrôle judiciaire, l'enquête se poursuit

Policiers, syndicats, voisins et proches de la famille sont venus en nombre au Tribunal judiciaire de Mamoudzou ce mardi matin. Ils ont souhaité montrer leur soutien au policier qui a été présenté à un juge à la suite des violences de dimanche dernier à Kavani. Après une heure d'audience, le policier a été relâché mais l’enquête continue.

A.R •

À sa sortie du tribunal à 11h, il est acclamé par la foule venue en masse pour le soutenir aux cris de « libéré ! Libéré, libéré » un drapeau tricolore est brandi par ses amis alors que le policier enchaîne les embrassades avec des membres de sa famille.

Libéré, il va pouvoir regagner son domicile, mais la vice-procureure rappelle qu’il est mis en examen pour faits de violences avec armes et placé sous contrôle judiciaire, le temps que l’enquête suive son cours.

Tribunal judiciaire ce 25 juillet • ©Mayotte la 1ere

D’après son avocat, Maître Abdel-Lattuf Ibrahim cette procédure est classique : « Le tribunal a besoin de comprendre un certain nombre de choses mais en attendant que tout s’éclaircisse, le juge a préféré effectuer une mise en examen. (…) Tout va dépendre de ce qui ressortira des investigations supplémentaires qui vont être réalisées et à l’issu, on va se représenter à nouveau devant le juge d’instruction et on en saura davantage à ce moment-là ».

Syndicats et policiers se disent soulagés mais pas surpris de la décision du juge. Ils ont fait part de leur satisfaction à travers Djamalidine Djabiri, policier et représentant syndical :