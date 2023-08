Talus 2, la vie reprend son cours avec des activités ludiques pour les vacances scolaires

Pendant les vacances scolaires, la ligue de l’enseignement en partenariat avec d'autres organismes va à la rencontre des jeunes dans les quartiers populaires pour proposer des activités. Ils étaient à Talus 2, un quartier sous les feux des projecteurs à l’occasion de l’opération Wuambushu.

Fatima BOINARIZIKI. T.A •

Une ambiance bon enfant et accueillante pour les jeunes du quartier à travers la culture et l’échange. Talus 2 un quartier sensible dans la commune de Koungou qui a été très médiatisé au début de l’opération wuambushu. Il a connu une animation toute particulière ce mercredi après-midi.

La ligue de l’enseignement en partenariat avec d’autres organismes a souhaité accompagner les jeunes, mais également encourager le vivre-ensemble à travers des activités ludiques et culturelles. Une sorte de cohésion intergénérationnelle. Hadidja Mohamed, mère de famille, est heureuse d’apprendre aux jeunes comment faire les tressages de feuille de cocotiers.

« Je suis contente de voir des nouvelles personnes. C’est une joie immense car on partage des activités culturelles à nos enfants. Comme ce tressage qui servait à construire les maisons ».

Les jeunes du quartier à travers la culture et l’échange • ©Mayotte la 1ere

L’objectif de cette activité est de relancer le lien de partage entre parents et enfants par la transmission à travers des activités telles que le tressage de feuille de cocotier, le msindzano, le henné, la danse... Eliana, jeune habitante du quartier exprime sa joie.

« Je suis contente d’être venue ici car on danse et on fait d'autres activités comme appliquer le msindzano et faire le henné. » Cette jeune fille est épanouie, et ravie de participer à cette journée.

Les jeunes du quartier Talus 2 • ©Mayotte la 1ere

Selon Chamassi SAÏD JOSS, Coordinateur Accueil Collectif des Mineurs à la Ligue de l'Enseignement, ces animations sont un prétexte pour recueillir les témoignages des parents et leurs tracasseries du quotidien afin qu’ils puissent les aider.

D'autres activités sont prévues sur petite terre avec le Gepomay pour la préservation de la biodiversité au badamier, et une sortie avec oulanga Na Nyamba a Moya .