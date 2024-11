Téléthon : "on a l'impression qu'on ne met pas en avant les malades à Mayotte", explique le délégué de l'union départementale des sapeurs-pompiers

Les pompiers de Mayotte vont porter la 38e édition du Téléthon ce vendredi 29 et samedi 30 novembre, même si leurs actions ont débuté dès le début du mois. Malgré les appels lancés pour se rapprocher des Mahorais atteints de maladies rares, peu osent aborder ce sujet et demander une prise en charge.

La 38e édition du Téléthon se déroule ce vendredi 29 et samedi 30 novembre, même si l'union départementale des sapeurs pompiers de Mayotte a commencé sa collecte dès le début du mois. 2.000 euros ont déjà été collectés, les soldats du feu espèrent dépasser leur record de près de 9.000 euros collectés en 2023.

Bamana Abdallah invité du Zakweli

"Chaque caserne aura une caisse où la population peut participer. Dès 8h, nous serons place de la République à Mamoudzou", détaille Bamana Abdallah, le délégué départemental des sapeurs pompiers. "Nous serons là pour montrer les gestes de secours, nos camions et on proposera peut-être quelques manœuvres pour se mettre dans la peau d'un sapeur-pompier." Le lendemain, plusieurs activités, notamment sportives, seront proposées au stade de Chirongui dans le cadre du Téléthon.

Depuis plusieurs années, l'union lance des appels pour se rapprocher des familles de patients atteints de maladies rares. "On a aucune famille qui s'est rapprochée de nous, on a la sensation de ne pas mettre en avant ces enfants à Mayotte, qu'on les cache", poursuit le délégué. "Il faudra passer ce pas, qu'ils viennent nous voir et qu'on puisse les prendre en charge grâce au Téléthon. Il n'y a pas que les enfants, les adultes aussi peuvent être pris en charge."