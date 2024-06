TEMOIGNAGE. À un jour du départ pour la Mecque, désillusion pour de nombreux fidèles

Incertitude, déception et colère pour les pèlerins de Mayotte. Certains devaient décoller ce lundi 2 mai pour la Mecque mais leur départ est compromis. La raison : les associations agréées pour organiser les départs vers la Mecque ne se sont pas mises en conformité avec la réglementation de l’Arabie Saoudite. Sous couvert d’anonymat, les fidèles estiment avoir été floués car les sommes versées ne seront pas remboursées.

Ilona Youssouffa Zohra Abdou Kaphet •

On l'appelera Salim, ce fidèle a souhaité garder l'anonymat. C'est le voyage d'une vie que Salim a préparé, le pélerinage à la Mecque, ce voyage religieux ô combien important pour la communauté musulmane, que plusieurs centaines de milliers de fidèles effectuent chaque année. S'il devait prendre son avion ce lundi 2 mai, son départ comme celui de nombreux mahorais est annulé. Un coup dur après toute la préparation et l'attente.

J'avais mis tellement d'espoir et d'efforts dans ce voyage. C’était censé être un moment important, une expérience spirituelle unique. Ne pas pouvoir y aller est vraiment difficile à accepter. J'essaie de rester positif et de garder espoir, mais pour quelle fin ? L'association nous a clairement signifié que nous ne partirons pas cette année. Je suis vraiment frustré et affligé.

Frustré, affligé et aussi en colère, comme l'ensemble des pélèrins Salim garde une lueur d'espoir. Ce n'est pas la première fois que des difficultés s'imposent pour les départs vers le "hadj', la raison, cette année de nouvelles exigences sont demandées par les autorités saoudiennes aux associations mahoraises qui organisent le voyage. "Je ne peux comprendre, ni croire, qu'on me dise que je ne pars pas et que cela s'arrête là. Ils doivent nous trouver une solution pour partir faire ce pèlerinage et dans les meilleurs délais. J'ai l'impression de rêver, chaque année je voyais ça à la télé, mais je n'aurais jamais imaginé que cela puisse m'arriver. Je suis tellement sous le choc que si je ne pars pas, je ne pense plus avoir le courage de me préparer pour l'année prochaine. C'est un traumatisme que je suis en train de vivre mais je ne pense pas porter plainte."

S'il ne pense pas porter plainte, Salim espère un remboursement, pour effectuer le pélerinage à la Mecque, il faut compter jusqu'à 10 000 euros par fidèle. Une somme conséquente versée aux associations pour la gestion du voyage, une formule qui comprend la prise en charge des bilets d'avion, le logement sur place, la prise en charge de la restauration ainsi que le transfert vers les différents lieux sacrés incontournables pour le pèlerinage. Aujourdh'ui Salim espère un remboursement.

Pour ce voyage, nous avons déboursé 8000 euros. Concernant le remboursement, c'est une discussion que nous aurons avec l'association pour voir comment cela va se passer, sachant qu'ils ont pris des billets non remboursables et qu'ils ont déjà avancé les frais pour l'hôtel, les déplacements et les repas. Pour ce qui est d'un éventuel pèlerinage l'année prochaine, l'association a mentionné qu'ils feront de leur mieux pour nous reprogrammer, mais rien n'est encore certain.

Contactées, deux associations agréées pour l'organisation du voyage vers la Mecque n'ont pas répondu à nos sollicitations.