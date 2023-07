TEMOMIGNAGE. "Ils ont sorti un marteau et m'ont tapé sur la tête" Une victime témoigne l'horreur vécue à Cavani

Un homme de 24 ans a été grièvement blessé à coups de marteau et de couteaux au dos et à la tête, lors des violences qui ont éclaté le 23 juillet dernier à Cavani après un match de football.

Le dimanche 23 juillet à Cavani, des jeunes de Kawéni ont semé la terreur en attaquant des riverains. Parmi les victimes, un homme de 24 ans a été grièvement blessé au dos et à la tête.

Alors qu'il rentrait chez lui, le jeune homme est tombé dans un guet-apens tendu par une centaine d'individus. Ils l'ont agressé violemment et lui ont exigé de leur remettre son téléphone. La situation a rapidement dégénéré, et il a été frappé à la tête à coups de marteau et a reçu des coups de couteau dans le dos.

Un quartier à Cavani • ©Mayotte la 1ere

Malgré son vertige et sa douleur, la victime a tenté de se défendre pour rester éveillée face à ses agresseurs. Par miracle, il a réussi à s'échapper et sa famille l'a rapidement emmené à l'hôpital.

J’ai essayé de me défendre pour essayer de m'enfuir mais ils ont continué à me frapper encore avec des coups de marteau et des couteaux partout.

Ses blessures graves au dos et à la tête ont laissé des séquelles dans sa vie quotidienne. Incapable de travailler, il dépend désormais entièrement du soutien de sa mère.

La victime a porté plainte et attend la suite des événements. Sa vie ne sera malheureusement plus jamais la même après cette tragique agression.