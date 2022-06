Théophane Narayanin : « Mayotte a besoin d’un spécialiste,  c’est moi ! »

Théophane Narayanin, candidat dans la 1ère circonscription, était l’invité de Zakweli ce jeudi

Bruno Minas •

« Mayotte est dans le coma. Coma circulatoire, on ne roule plus. Coma économique avec des entreprises qui ne peuvent plus payer et 38% de chômeurs. Mayotte a besoin d’un spécialiste. Le spécialiste c’est moi ! » s’exclame Théophane Narayanin, « quand on a besoin d’un spécialiste, on ne regarde pas s’il est mahorais, réunionnais, métropolitain ou d’ailleurs, moi je sais lever des fonds. Je vais relever le défi économique pour que les Mahorais gagnent ».

Selon lui, « si on ne parvient pas à réveiller l’économie, on ne pourra rien améliorer, ni la santé, ni la délinquance ».

Le candidat critique le programme d’Estelle Youssoufa : « Elle croit qu’elle va tout arranger en mettant un gendarme derrière chaque Mahorais. Elle n’a aucun respect, même pas de la République. Elle veut porter plainte contre l’Etat pour « carence fautive », ce n’est pas comme ça qu’on commence ».

« Estelle Youssoufa est sous le joug des LR… le député LR s’est évertué à faire du bruit, ça n’a pas servi. Moi je serai avec la majorité ». Pour le pouvoir d’achat, Théophane Narayanin veut commencer par les fondamentaux : la piste longue, le port « qui est le plus cher de la zone », et surtout une « zone franche globale qui écrasera les charges des entreprises ».

Il veut que les élus se mettent d’accord « pour parler d’une seule voix à Paris et devant l’Europe ». « Les gens savent que je les aime, je sais qu’ils m’aiment. Je vais gagner, j’en suis sûr. Je suis déjà élu ».