Thierry Denoyelle : « Un élève qui ne sait ni lire ni écrire… on ne peut pas l’abandonner »

Thierry Denoyelle, directeur académique du rectorat de Mayotte, était l’invité de Zakweli ce mercredi

Bruno Minas •

« L’insécurité est une limite majeure à la scolarité des élèves » déplore Thierry Denoyelle, «c’est notre première préoccupation, comme l’est aussi l’intégrité sanitaire dans les établissements quand il n’y a pas d’eau, ou encore l’insécurité administrative des élèves qui n’ont pas de papiers ». Le directeur académique évoque aussi le niveau scolaire bas, « mais un élève qui ne sait ni lire ni compter on ne peut pas l’abandonner ».

L’inspecteur d’Académie insiste sur les fondamentaux : « lire, écrire, compter. C’est la mission première des enseignants. Nous devons davantage nous appuyer sur des enseignants recrutés localement et les former. On ne va pas s’asseoir en pleurant parce que le département manque d’attractivité ! »

Le responsable académique explique qu’il faut s’adapter, « on ne peut pas attendre que l’on construise davantage d’écoles de collèges et de lycées… Nous devons tirer tout le monde vers la réussite. Un jeune qui ne réussit pas n’aura pas de projets, pas d’avenir ».