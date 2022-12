Thomas Mdsaidié : « On nous a fait croire que c’était départementalisation ou indépendance. Il y a d’autres solutions »

Thomas Msaidié, maître de conférence au Centre Universitaire de Dembeni, était l’invité de Zakweli ce lundi 5 décembre

Bruno Minas •

Le CUFR organise les 8 et 9 décembre prochains un « colloque international pour un nouveau droit des outremers du 21ème siècle ». Thomas Msaidié annonce que des « stars » dans le domaine juridique seront présents, « dans le domaine juridique » insiste-t-il, « pas politique ».

Selon l’universitaire il est temps d’ouvrir ce débat « alors que les outremers parlent de plus en plus d’un abandon de l’Etat, qui est une réalité ». «Quel que soit l’évolution statutaire que l’on envisage, elle n’est efficace que si l’Etat s’engage ». Il considère que l’Etat réagit tardivement et surtout « ne prend pas en compte la singularité plurielle et la pluralité singulière des outremers ».

Thomas Msaidié regrette que l’Etat ne soit pas représenté à ce colloque, notamment le ministre délégué qui y a été invité mais n’a pas donné suite.

S’agissant du statut de département de Mayotte, Thomas Msaidié estime que « la campagne de 2009 a été fallacieuse. On a fait croire que c’était la départementalisation ou la porte ouverte à l’indépendance. Or il y a d’autres évolutions statutaires… La Polynésie autonome n’est pas moins française que Mayotte ».

A l’occasion de ce colloque, Thomas Msadidié entend développer le thème du droit du sol et de son aménagement à Mayotte… « pas d’un point de vue politique, mais strictement juridique » précise-t-il.