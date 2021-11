Top départ de la semaine Européenne pour l’emploi des personnes en situation de handicap

La SEEPH est l’occasion de s’interroger sur les différents dispositifs mis en place pour faciliter l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.

Nadia Ali •

La 25e édition de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH) se déroule du lundi 15 novembre au dimanche 21 novembre 2021.

C’est un moment d’échange et de partage où l’on peut s’informer et sensibiliser sur le travail des personnes en situation de handicap. Des associations tels que l’ADSM y participeront pour mener leurs actions.

La première action sera de faire un état des lieux de la situation à Mayotte, avec les différents acteurs, l'occasion de répertorier toute personne pouvant être bénéficiaire de l'obligation à l'emploi sur le territoire, et connaître les dispositifs d'accompagnement et d'aide pour les bénéficiaires et les entreprise d'accueil.

La deuxième action s'effectuera durant le reste de la semaine, l'Association pour les Déficients Sensoriels de Mayotte (ADSM) va sensibiliser les entreprises à ouvrir davantage leurs portes aux personnes en situation de handicap, en particulier dans le cadre du Duoday le 18 Novembre. Cette journée consiste à former un duo entre une personne en situation de handicap et un professionnel, que ce soit une entreprise, une collectivité ou une association, dans le but de faire découvrir un environnement de travail.

C'est aussi l'occasion pour un employeur de voir la possibilité d'intégrer une personne en situation de handicap au sein de sa structure. L'ADSM encourage la population à participer à ses journées qui seront également menées par plusieurs partenaires et une quinzaine d'entreprises locales tels que le Pôle emploi, la MDPH ou encore la mission locale.