Trois personnes suspectées d'agression, de vol et de viol ont été écrouées

La police annonce l'interpellation de trois personnes suspectées d'avoir agressé et volé un automobiliste avant de violer sa passagère fin février route de Vahibé à Mamoudzou. Les trois suspects ont été déférés et écroués à la prison de Majicavo.

Trois hommes, dont un mineur, ont été écroués à la maison d'arrêt de Majicavo ce samedi 16 mars en attendant leur procès. D'après la police, ils sont suspectés d'avoir agressé et volé un automobiliste avant de violer sa passagère. Les faits se sont déroulés le 28 février sur la route de Vahibé à Mamoudzou. Un automobiliste, qui avait pris en stop une femme, a été attaqué par trois jeunes armés de machettes.

Il a été frappé avec les manches des armes et jeté au sol, tandis que les agresseurs lui ont volé 150 euros en liquide. Ils ont ensuite entraîné la jeune femme dans un sous-bois pour la violer à tour de rôle sous la menace d'un couteau. Le travail de la police scientifique a permis de relever une empreinte et d'identifier un mineur de 15 ans, déjà connu des services de police. Les deux autres agresseurs présumés ont été interpellés dans la foulée à Passamainty et Vahibé.

La victime de viol, retrouvée par les enquêteurs, a finalement porté plainte contre eux et les a reconnus sur un album photographique. Ses déclarations corroborent également le témoignage de l'automobiliste. Deux d'entre eux ont reconnu les faits et incriminent le troisième, qui a choisi de garder le silence face aux policiers.