Ben Issa Ousseni : « Nous allons rendre ce canton plus attractif »

Bruno Minas •

Le candidat est conseiller sortant mais il ne présente pas le même binôme : « nos projets ont divergé pour la suite » explique-t-il. « Nous allons rendre ce canton plus attractif » promet-il,

nous voulons plus d’investissements. Des investissements ce n’est pas seulement économique, nous voulons des investissements humains, notamment dans la formation.

Le candidat sortant affirme que « la réussite ce n’est pas la fonction publique, c’est aussi oser créer ».

Pour Ben Issa Ousseni, « Mayotte ce n’est pas seulement la violence. C’est aussi une croissance à deux chiffres. Ce sont des perspectives dans le tourisme. Mayotte est une terre de tous les paris, un terre d’avenir ». Le candidat veut encourager l’Etat à construire plus d’établissements scolaires du second degré et à « faire son travail en matière de sécurité ».

Il se félicite enfin de l’excédent de 50 millions d’euros du Conseil Départemental, « cela nous permet de faire des investissements ».