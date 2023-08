Le recteur de Mayotte dans la commune de Tsingoni pour la rentrée scolaire.

Plus de 115000 élèves sont attendus pour cette rentrée 2023-2024. Une rentrée scolaire pleine de défis pour le rectorat de Mayotte. La crise de l'eau pourrait perturber le retour en classe des élèves. Le recteur et le préfet étaient ce mercredi matin dans une école de Tsingoni , au centre Ouest de Mayotte.

Toufaili Andjilani •

à Tsingoni, l’état d’esprit est assez serein en ce jour de rentrée. Parents, comme enseignants ont quelques incertitudes mais se disent prêts pour cette nouvelle année. Pour le rectorat cette présence sur le terrain n’est pas anodine compte tenu du contexte actuel avec notamment la crise de l’eau. Le recteur de Mayotte Jacques Mikulovic et le préfet Thierry Suquet ont été reçus par le directeur de l’école élémentaire « Mami Souf ». Une école choisie car elle permet d’illustrer les mesures mises en place par les services de l’état et des communes pour pallier les coupures d'eau. Ici comme dans toutes les écoles de la commune, des cuves sont installées afin de permettre une continuité pédagogique des élèves. Une organisation qui reflète la situation sur l’île. Si toutes les écoles du premier et second degré ne sont pas encore équipées, les services compétents assurent que cela ne saurait tarder.

Rentrée scolaire à mayotte Recteur et préfet de Mayotte dans une école de Tsingoni • ©zalihata Dahalani

Distribution de gourdes dans les écoles

Afin de faire face à la crise de l'eau des gourdes seront distribuées dans les écoles de Mayotte. Un dispositif financé à 90 % par la caisse de sécurité sociale de Mayotte. La caisse a dû débourser 341000 euros .