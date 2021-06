Siti Hamida Boun-Cheikh : « Nous ferons un pacte territorial d’insertion sociale et de solidarité »

Bruno Minas •

Elle déplore la situation de violence qui touche son canton et l’ensemble du département : « c’est une triste réalité qui touche Mayotte toute entière ».

Nous proposerons un pacte territorial d’insertion sociale et de solidarité

explique-t-elle, « en mobilisant pôle emploi, les missions locales… Il nous faut éradiquer ce fléau dans les plus brefs délais »… «dans notre canton nous irons à la rencontre des parents pour comprendre pourquoi les enfants agissent ainsi ».

Siti Hamida Boun-Cheikh est candidate à Tsingoni aux côtés de Prince Moula.

Siti Hamida Boun-Cheikh veut aussi que l’on développe les installations sportives « pour que nos jeunes puissent exceller », et réaménager le patrimoine et les plages pour développer le tourisme. Elle souhaite aussi que l’on effectue les 2 premières années de médecine à l’université, et que le CHM devienne un Centre Hospitalier Universitaire.