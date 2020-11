Un escadron de gendarmerie de Saint-Quentin en renfort pour 3 mois à Mayotte.

Dans le cadre de la rotation habituelle des gendarmes mobiles , un escadron de gendarmerie de Saint-Quentin est en renfort dans l'île.

Mayotte la 1ère •

Vous êtes une pièce maîtresse de la sécurité de l’île. Défendez Mayotte comme si il s’agissait de votre propre village, de votre propre commune. Jean François Colombet , préfet de Mayotte

Le préfet de Mayotte et le Commandant de la Gendarmerie de Mayotteont accueilli ce mercredi 5 novembre, l’escadron de gendarmerie de Saint-Quentin qui vient en renfort pour 3 mois sur notre île.Au delà de ces renforts temporaires , le préfet de Mayotte avait annoncé le 12 octobre dernier dans la matinale de Mayotte la 1ère, des renforts supplémentaires de forces e l'ordre dans l'île. Avec l'arrivée début Novembre de 25 gardiens de la paix en postes supplémentaires dans l'ile. Le préfet avait également annoncé l'arrivée de fonctionnaires de police au plus tard fin janvier. L'objectif est d'avoir à court terme entre 40 et 45 effectifs supplémentaires.