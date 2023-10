Un migrant sri-lankais expulsé…puis ramené à la Réunion

A la Réunion, un ressortissant sri lankais expulsé il y a trois semaines a été rapatrié sur ordre judiciaire car la préfecture n’avait pas respecté les règles. Mais il n’est pas au bout de ses peines, car il pourrait à nouveau être expulsé

Bruno Minas

Les avocats défenseurs des migrants à la Réunion avaient obtenu du tribunal administratif l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français. Or le jeune homme arrivé sans papiers du Sri Lanka avait déjà été reconduit dans son pays le 19 septembre dernier, après le refus d’une première demande d’asile. La préfecture n’avait pas respecté les délais de recours.

La décision de justice obligeait l’Etat à le faire revenir à la Réunion, ce qui a été fait. Il a repris l’avion dans l’autre sens, au frais de l’Etat, et il est arrivé à la Réunion vendredi dernier. Mais le jeune homme n’en a pas fini avec les procédures car la préfecture a fait appel. Il devrait repasser devant les juges dans les jours qui viennent, et risque à nouveau d’être reconduit à la frontière.

Ces voyages entre la Réunion et le Sri Lanka, accompagnés de policiers, sont compliqués et chers car il n’y a pas de ligne directe entre ce pays et le département français. Il faut passer par plusieurs escales. Mais la préfecture de la Réunion préfère ainsi dissuader les candidats à l’immigration.