Un nouvel incendie devant les locaux de l'association Solidarité Mayotte

Une barricade a été incendiée devant les locaux de l'association Solidarité Mayotte ce lundi soir. La veille, le bâtiment avait déjà été endommagé par un incendie, au marge d'affrontements entre des migrants et une bande de jeunes.

Une barricade a été incendiée devant les locaux de l'association Solidarité Mayotte à Cavani vers 22h ce lundi 22 avril. Selon les pompiers, le feu a pu être maîtrisé, les flammes ne sont pas propagées aux bâtiments alentour. Des affrontements étaient en cours dans le quartier au moment des faits.

La veille, dans la nuit de dimanche à lundi, des matelas et des habitations de fortune avaient aussi été incendiées le long du bâtiment, endommageant la façade et une partie des locaux. Des heurts avaient éclaté un peu plus tôt entre une bande de jeunes et des demandeurs d'asile installés aux abords de l'association.

"Je ne pense pas que Solidarité Mayotte soit la cible de ces difficultés", expliquait ce lundi le directeur de l'association, Sébastien Denjean. "On est plutôt la victime collatérale d'affrontements entre divers populations. Une partie des gens qui vivent au bord de notre bâtiment sont concernés et visiblement des gens ont trouvé pertinent de mettre le feu à ces semblants d'habitation."