Un rassemblement de la communauté congolaise à Cavani pour désigner des porte-paroles

Une trentaine de Congolais se sont rassemblés ce vendredi à Cavani. L'objectif : s'organiser pour désigner des porte-paroles dans le but de dialoguer plus facilement avec les autorités.

Une trentaine de Congolais se sont réunis à Cavani ce vendredi 29 mars pour s'organiser et désigner des porte-paroles de la communauté congolais. "Il y a des gens qui se présentent comme porte-paroles des Africains, mais qui les ont nommés ? Comment quelqu'un peut se présenter comme parlant au nom des Congolais ?", explique Santos Osomba Lodi, l'un des organisateurs de ce rassemblement. "Personne ne l'a mandaté pour nous représenter, c'est pourquoi on voulait élire un représentant."

Ces ressortissants viennent de plusieurs communes, la plupart sont demandeurs d'asile et certains ont le statut de réfugiés depuis plusieurs années. "Nous allons nous organiser pour voir la préfecture, nous présenter et revendiquer un peu de droit, comme avoir un travail", poursuit-il. Ils souhaitent également dénoncer le fait que certains migrants se feraient passer pour des Congolais pour obtenir plus facilement le statut de réfugié. "Nous nous connaissons, nous avons commencé un recencement des Congolais, nous voulons aider les autorités pour détecter ces faux Congolais." ajoute-t-il. "Car eux obtiennent des séjours, de l'aide, alors qu'ils connaissent rien du tout sur la République Démocratique du Congo et que nous on est laissé pour compte", ajoute-t-il.