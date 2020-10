Un tournoi multisport pour lutter contre l’oisiveté

Faire en sorte que les jeunes ne restent pas sans occupation, c’est le défi de beaucoup d’association actuellement dans le département surtout en cette période de vacances.



S.D •

Que ce soit des associations villageoises ou bien des structures plus officielles, tous les acteurs tendent vers cet objectif-là. C’est par exemple le cas de l’association des étudiants du centre universitaire de Mayotte. Parmi leurs nombreuses actions, les membres de ladite structure organisent une journée multisport à destination des jeunes de la commune de Dembéni ce vendredi. Un évènement qui aux dires des responsables s’inscrit dans « la continuité des actions de lutte contre l’oisiveté » ; en ciblant principalement les jeunes de cette commune qui accueille le centre universitaire de recherches et de formation de Mayotte (CUFR).Le projet porté par l’AECUM a été financé par la Préfecture dans le cadre de la programmation dite « Quartier d’été ». Près d’une centaine de jeunes sont attendus pour cet évènement, qui s’adresse aux jeunes âgés entre 13 et 20 ans.Et en cette période de crise Covid, l’AECUM qui a aussi un service de prévention santé, le mobilise, avec la tenue d’un stand de prévention contre le coronavirus. L’association en profitera pour distribuer des masques et autres savons. Les jeunes sont attendus sur le plateau polyvalent du village de Dembéni dès 7 heures.