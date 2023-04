Une cinquantaine de pieux pour stabiliser la route de Soulou

Touchée par un glissement de terrain en avril 2022, la portion de route s'effectue, depuis, en circulation alternée. Un retour à la normale est prévue à la livraison du chantier, en septembre 2023.

A.F •

Les usagers de la route sont soumis, entre Tsingoni et le carrefour Milou, au régime de la circulation alternée depuis de nombreux mois. La faute à un glissement de terrain dont les premiers signes ont été observés à partir du 28 avril 2022.

Depuis une semaine, des travaux ont débuté pour permettre la remise en service de la portion de route concernée. A l'aide d'une foreuse, 54 pieux en béton armé, d'une profondeur de 18 à 24 mètres et d'un poids de 17 tonnes, vont être installés "le long de la route qui s'est affaissée de façon à stabiliser le glissement de terrain, avec pour objectif de pouvoir l'arrêter. Dans les pieux, on retrouvera des inclinomètres pour vérifier leur stabilité" assure Jean-Michel Lehay, chargé de mission infrastructures routières au conseil départemental.

Le chantier, découpé en deux parties, doit se terminer à la fin du mois de septembre. La première partie doit se faire en un mois et demi "on va attendre le tassement, on va préparer la réfection de la voirie pour pouvoir ré-ouvrir à deux voies." Par la suite, des travaux d'enrochement, dans le lagon, devraient être réalisés pour éviter que l'eau n'arrive jusqu'aux pieux.

Sur cette route départementale, le budget est entièrement pris en charge par le conseil départemental " car le glissement de terrain n'est pas reconnu comme état de catastrophes naturelles. C'est un chantier à 10 millions d'euros alors que la création d'une voie sur une route agricole, on est sur un investissement à 20 à 25 millions d'euros. Raison de rapidité également, si on fait une autre route, avec les procédures, c'est du 4 à 5 ans avant de pouvoir faire quelques choses." précise Jean-Michel Lehay.