Une fête de l'Aïd-el-Kebir en famille

Un cadre idyllique, le calme et la convivialité, voilà ce que sont venus chercher ici à Bambo-Ouest, ce groupe d’amis pour célébrer l’Aïd-el-Kebir.

Ici, il n'y a pas de violences, on a choisi de venir ici pour notre voulé car c'est tranquille. On a égorgé un mouton comme cela doit se faire et là on va le manger avec la famille

Mohamed Hamza