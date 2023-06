Une nouvelle filière technique pour les lycéens mauriciens

A Maurice, l’Éducation Nationale réinvente le lycée professionnel. Une nouvelle filière adaptée au marché du travail sera proposée dès l’an prochain à partir de la classe de seconde

Bruno Minas •

La classe de seconde à Maurice s’appelle « grade 10 » (10ème degré). Jusqu’à présent les élèves n’avaient pas d’autre issue que de préparer le baccalauréat, qui n’est pas facile à Maurice, ou bien sortir du système sans diplôme.

A partir de la rentrée de janvier 2024, ils pourront s’orienter vers trois spécialités offrant une formation et un diplôme technique qualifiant : la technologie tournée vers l’industrie, les métiers de la santé, et l’informatique. L’éventail des formations devrait s’élargir les années suivantes, on pense notamment au sport. Tous devront cependant continuer à suivre des cours de français, d’anglais, de mathématiques et de sciences.

La rentrée 2024 sera expérimentale à petite échelle, car il faudra à terme transformer des établissements en lycées techniques, et surtout former des enseignants et convaincre les parents d’élèves du bien-fondé de cette grande réforme.