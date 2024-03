Une opération rattrapage pour formuler ses voeux sur Parcoursup au LPO de Kawéni

La date limite de saisie des vœux sur la plateforme Parcoursup a été repoussée au 22 mars, suite aux blocages. Au lycée des métiers du goût et des saveurs de Kawéni, une session de rattrapage a été organisée pour guider les élèves dans leurs choix de carrière.

Pour compenser les cinq semaines de barrages qui ont paralysé l'île, la date limite pour saisir ses vœux sur Parcoursup a été repoussée d'une semaine, au 22 mars. Pour accompagner les élèves dans cette dernière ligne droite, pour les aider à faire leur choix de carrière, le lycée des métiers du goût et des saveurs de Kawéni a organisé une session de rattrapage. Dans une salle, les élèves sont connectés à la plateforme sur les ordinateurs portables et accompagnés par des professeurs. "On m'a donné des conseils comme je suis en filière générale, je dois aussi avoir une licence sur Parcoursup alors que je n'avais demandé que des BTS", explique Naissa, élève en terminale. "C'est un plus, parce qu'ils sont là aussi pour vérifier et corriger nos lettres de motivation."

Vérifier la cohérence des vœux

Un soulagement également pour les élèves qui n'ont pas accès à internet à leur domicile. "J'ai tout fait chez moi à la maison, j'ai préparé les lettres de motivation sans l'aide de personne", raconte Ibrahim, élève en terminale technologique. "Les documentalistes m'ont aidé ensuite en me disant de rajouter des vœux. J'attends juste que les professeurs mettent les bulletins pour les confirmer." Pour Ibrahim Baro Said, son professeur de sciences économiques et sociales : "Notre rôle, c'est de voir la cohérence de ces vœux. Si l'élève n'a pas d'aspiration, de lui montrer les différentes possibilités qui sont offertes."