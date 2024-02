Une réunion à la MJC de Mroalé entre élus et collectifs de forces vives

Une réunion est organisée à Mroalé ce vendredi matin entre maires, élus départementaux et les collectifs de forces vives mobilisés depuis près de deux semaines contre l'insécurité et l'immigration clandestine.

Une réunion est organisée à la MJC de Mroalé ce vendredi matin entre maires, élus départementaux, le sénateur Thani Mohamed Soilihi et les collectifs de forces vives mobilisés depuis près de deux semaines contre l'insécurité et l'immigration clandestine. Les maires de Boueni, Chiconi, Tsingoni, Mamoudzou, Mtsamboro, Koungou, Kani-Kéli, Acoua, Pamandzi ou Dembeni, ou encore le président du conseil départemental Ben Issa Ousseni, échangent dans une salle comble.

Les élus présents à la réunion de ce vendredi à la MJC de Mroalé • ©Aurélien Février

Les membres des forces vives ont notamment fait savoir leur solidarité avec les élus pour demander l'abrogation des titres de séjours territorialisés. Ils demandent également à avoir un interlocuteur au niveau national d'ici ce vendredi soir. "Cette revendication a déjà été remontée, ça ne nous empêchera pas de rappeler encore qu'il nous faut un interlocuteur très rapidement pour avoir un début de levée des barrages et pour qu'enfin on puisse discuter point par point des revendications du territoire", explique le président du conseil départemental Ben Issa Ousseni.

"On n'a pas encore d'interlocuteur car on nous explique qu'un ministre délégué aux Outre-mer sera nommé très prochainement et qu'il lui appartiendra de se saisir de ce dossier.", ajoute l'élu. "J'ai compris que cette personne sera nommée d'ici demain." En parallèle d'autres rassemblements sont prévus sur le territoire, la population est appelée à se réunir ce dimanche au stade de Tsingoni pour organiser un congrès de Mayotte.

L'objectif de cette rencontre était notamment de discuter des 19 propositions de sortie de crise qui seront soumises au gouvernement. Elles ont été élaborées la veille lors d'une réunion du groupe de travail dédié à la lutte contre l'insécurité et l'immigration. Initié par le conseil départemental, le groupe s'est réuni à l'hémicycle Younoussa Bamana. Des représentants de la CCI, du Medef, de la députée Estelle Youssouffa, des maires et des élus départementaux ont discuté du démantèlement du camp de migrants de Cavani et des échanges entre le département et le ministère de l'Intérieur.