Une réunion pour régulariser les vendeurs à la sauvette de Kawéni

La mairie de Mamoudzou a organisé une réunion d'information ce jeudi pour la régularisation des 90 vendeurs à la sauvette recencés à Kawéni. Des accompagnements seront mis en place pour les aider à formaliser leur activité.

Raphaël Cann, Djamilat Soidiki •

Une réunion d'information était organisée ce jeudi 4 avril pour informer les vendeurs à la sauvette de Kawéni des dispositifs qui seront mis en place pour les aider à régulariser leur activité. "On a recensé 90 sauveurs à la sauvette et on se rend compte qu'il faut les accompagner", explique Nourainya Loutoufi, 3e adjointe au maire de Mamoudzou. "Il faut réduire le circuit court, il faut les formaliser en termes de Kbis, l'immatriculation au registre du commerce, il faut les aider dans l'ouverture d'un compte bancaire."

Un marché en face de la caserne des pompiers

Ces vendeurs seront centralisés sur la place en face de la caserne de pompiers, une fois quelques aménagements réalisés. "On prévoit de faire un marché, pour installer ces personnes dans la sérénité, la sécurité, car on se rend compte que Kawéni est invivable actuellement", poursuit l'élue. "Quand tu rentres, tu vois toutes ces personnes sur les routes en train de vendre." La municipalité espère achever ce chantier d'ici la fin de l'année.

La mairie de Mamoudzou lutte déjà depuis plusieurs années contre la vente à la sauvette. Elle avait été interdite dans le centre-ville dès 2020 par un arrêté. En 2022, la municipalité avait étendu cette interdiction aux routes nationales 1 et 2, proposant un accompagnement similaire pour les vendeurs de Tsoundzou.