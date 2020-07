Des vacances oui, mais studieuses, c’est encore mieux

Des vacances studieuses pour les élèves durant ces longues semaines de repos ; c’est ce que propose le rectorat, avec plusieurs de ses partenaires dans le milieu associatif, avec les mairies et les services de l’état. L’objectif reste le maintien du lien avec l’éducation.



Djamilat Soidiki / Siti Daroussi •

Ce projet est mis en place dans cinq écoles et il consiste pour les élèves à suivre des enseignements disciplinaires de remise à niveau en français et en mathématiques. Et puis l'après-midi ils les élèves sont sur des activités plus éducatives, sportives et culturelles, liées à l'environnement.

Il ne va pas durer durant toute la période des vacances, mais au début des vacances pour faire le lien avec la période scolaire ; il sera par contre remis en place une semaine avant la rentrée pour préparer la reprise des cours Gilles Halbout

On emmène les élèves à l'extérieur faire des promenades, découvrir l'environnement, découvrir l’île tout en apprenant son histoire, sa géographie et sa biologie et l’écosystème. Gilles Halbout

Il s’agit avant tout de décliner localement l’opération lancée au niveau national.Les établissements scolaires vont accueillir les enfants et organiser les activités durant les vacances. Certaines de ces activités ont d’ores et déjà démarré comme, qui sera opérationnelle pendant les deux mois de vacances.Pour le recteur de Mayotte, Gilles Halbout,Autre dispositif appelé, lui se déroule sur une trentaine d'école le matin et l'après-midi. Cette fois-ci,Enfin le dernier dispositif, c’est celui des colonies de vacances apprenantes ; projet mené en collaboration avec les services de l’Etat à Mayotte, les mairies et/ou les associations.Ici, les sorties serviront de prétexte à l'apprentissage.Les élèves des filières professionnelles pourront préparer une meilleure insertion à travers le dispositif l'été du pro, le but de ce déploiement des différents dispositifs dans le contexte sanitaire actuel de la Covid est d'apprendre aux élèves les gestes barrières pour mieux préparer la rentrée.