Victime d'agression, il renverse et blesse ses agresseurs

Deux jeunes ont été blessés et admis au Centre Hospitalier de Mayotte mais leur pronostic vital n’est pas engagé. Selon la famille du gardé à vue, ce dernier aurait réagi sous la colère après avoir été agressé une énième fois par la bande de jeunes.

Ce vendredi 1er octobre au soir, alors que des rumeurs circulaient sur les circonstances de l'agression et de ses conséquences, des habitants de la localité sont venus au commissariat de police de Mamoudzou soutenir l’homme placé en garde à vue.

Auditionné pour « blessures involontaires », l'homme a quitté le commissariat vers 20h30, soutenu par une centaine de personnes. L'enquête se poursuit.

Son avocat, Maître Andjilani réagit après la libération de son client :

Ce soir, j’ai assisté un homme , qui, suite à son agression, sentant sa vie en péril, a foncé en voiture sur ces agresseurs pour sauver sa vie! Le parquet a décidé de lever la garde à vue et l’enquête va se dérouler dans la serenité…la vie, la liberté et la justice sont des biens précieux, peut être les plus précieux!!!