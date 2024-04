VIDEO : 20 jeunes basketteurs mahorais vont participer à un tournoi international dans l'Hexagone

20 basketteurs mahorais de 12-13 ans vont participer le 6 et 7 avril à un tournoi international près de Rennes. L'occasion pour ces jeunes d'être repérés par des clubs et des pôles espoirs dans l'Hexagone.

20 Mahorais, dix garçons et dix filles, vont partir dans l'Hexagone ce jeudi 4 avril pour participer à l'Euro Parcé, un tournoi international U13 de basket près de Rennes. Ce sera leur troisième participation pour la sélection masculine et la première pour la sélection féminine. "C'est une découverte parce qu'ils vont avoir la chance de côtoyer d'autres infrastructures et d'autres équipes", précise Saindou Roihama Nefrah, l'entraîneuse de la sélection féminine. "Et puis pour eux c'est l'occasion de vous se faire repérer par des recruteurs."

"J'espère que je vais être détectée et partir dans un pôle espoir", se réjouit Aenne, joueuse pour Fuz'Ellipse. "Je me sens un peu stressée, mais avec les entraînements, je commence à m'améliorer." Elle souhaite devenir basketteuse professionnelle, tout comme Hakim de la sélection masculine, qui lui rêve de jouer en NBA, le prestigieux championnat américain. "On a une meilleure équipe que l'an dernier, peut-être que cette fois, on aura de la chance et on gagnera le tournoi", explique ce jeune joueur du TCO, qui avait déjà participé au tournoi l'année dernière.

Objectif : quarts de finale

La sélection mahoraise avait terminé 13e sur 24 équipes, cette fois, leur entraîneur vise les quarts de finale. "Il y a pas mal de joueurs de l'équipe de France qui ont participé à ce tournoi, notamment Nando De Colo, Nicolas Batum. Pour ces jeunes-là, ce sont des références, du coup ils vont se donner à fond, ils vont être motivés", annonce Djadair Houdi, l'entraîneur de la sélection masculine.

"Le tournoi répond à un dispositif fédéral pour permettre à nos jeunes d'aller se confronter à différentes équipes internationales dans l'objectif de leur permettre d'être vu et de poursuivre leur parcours ailleurs", précise Hakim Ali Abdou, le président de la ligue mahoraise de basket. "Ici aujourd'hui, nous n'avons pas les centres ou les pôles adaptés." Pour éviter de dépendre de ces tournois à l’avenir, un pôle d’excellence sportive est prévu à Miréréni, dans la commune de Chirongui, d'ici deux ans.