VIDEO : "C'était dur le réveil", les élèves du collège K2 à Kawéni ont fait leur rentrée

Depuis ce lundi matin, les élèves ont repris les cours dans les établissements scolaires de Mayotte. Une reprise difficile pour certains après une longue coupure, entre deux semaines de vacances et cinq semaines de barrages.

C'est la rentrée ce lundi 11 mars dans les établissements scolaires mahorais, comme au collège K2 à Kawéni. Pour certains, la pause aura été longue entre ces deux semaines de vacances et les cinq semaines de barrages. "On est heureux de retrouver les élèves, les professeurs et d'avoir un fonctionnement complet", précise André Derrien, le principal du collège. "Tous les jours, c'est 250 cours qui sont délivrés."

"C'était dur le réveil à cinq heures, je m'étais habituée aux vacances", concède une collégienne. Pour les 1.450 élèves, les mois à venir seront studieux pour compenser le retard accumulé. "Je dois prendre le bus depuis Koungou, avec les barrages c'était difficile", raconte un collégien. "Mon objectif, c'est d'avoir le brevet avec mention."

Car si les enseignants ont essayé tant bien que mal d'assurer les cours à distance, l'exercice avait ses limites. "On a mis en place une continuité pédagogique grâce à la plateforme Néo, mais avec les enjeux d'accès au numérique pour les élèves, c'était encore très compliqué", précise Aïda Thomazeau, professeure de français.