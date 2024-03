VIDEO : le ramadan déconseillé pour les personnes âgées souffrant de pathologies

Le ramadan est déconseillé pour les personnes fragiles souffrant de pathologies. C'est notamment le cas des personnes âgées, appelées par leur médecin à se préserver en cette période de fortes chaleurs.

En cette période de ramadan et de fortes chaleurs, les personnes fragiles sont invitées à consulter leur médecin avant de jeûner. C'est notamment le cas des personnes âgées comme Mariame Mogne Daho, atteinte d'hypertension et de diabète. "Avant, je prenais mes comprimés et je jeûnais pendant le ramadan, mais je ne me sentais pas très bien", raconte la femme de 73 ans, en pleine lecture du coran. "Un jour, je suis allée chez le docteur et il m'a déconseillé de jeûner, il m'a dit qu'il ne prendra pas le risque de me laisser le faire."

"Ça me dérange de ne pas pouvoir jeûner, mais je compense en aidant les plus démunis pour être récompensée auprès de Dieu", poursuit-elle. Ses petits-enfants veillent sur sa santé, surveillent qu'elle respecte bien les recommandations de son médecin. "Dans la journée, je passe la voir pour vérifier si elle a bien mangé, si elle a pris ses médicaments", explique Moursali Nassim Bacar, son petit-fils. "Mais elle sait que c'est pour son bien, que c'est pour sa santé."

Cette recommandation vaut aussi pour l'ensemble des personnes âgées. "Lorsque le sucre passe en dessous de 0,80 gramme, c'est l'hypoglycémie, et c'est ça qu'on craint le plus chez les personnes âgées", précise Daniel Boudra, infirmier en Petite-Terre. "Parce que l'hypoglycémie peut entraîner des chutes et quand une personne âgée chute, ça entraîne souvent des fractures des hanches ou du col du fémur."