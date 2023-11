VIDEO. Perturbations lors de la finale de basket, affrontements et dégradations

La soirée de samedi a été secouée par des incidents à travers l'île. Des jeunes ont perturbé la finale de basket à la MJC de M’Gombani, des barrages routiers ont été signalés à Mzouazia, Hamouro, Hajangoua et Barakani. Des affrontements entre jeunes à Combani et Mirereni ont également éclaté.

Raphael Cann / Y.O •

La soirée du samedi 11 novembre, a plongé Mayotte dans l'agitation, avec une série d'incidents créant un climat tendu. La finale de la coupe de France régionale de basket, qui se déroulait à la MJC de M’Gombani, a été perturbée par l'intrusion de jeunes. Deux individus ont été interpellés par les forces de l'ordre, et le public a été confiné pendant une demi-heure par mesure de sécurité.

Simultanément, des barrages routiers ont été érigés à Mzouazia, Hamouro, Hajangoua et Barakani. Les tensions ont atteint un point critique avec des affrontements entre une soixantaine de jeunes à Combani et Mirereni en début d'après-midi. Bien que des dégradations de biens et de véhicules aient été constatées, aucune blessure n'a été signalée par les forces de l'ordre.

Cette soirée mouvementée a mobilisé près de 80 gendarmes pour rétablir l'ordre, accentuant la pression sur des autorités déjà sollicitées tout au long de la journée. Les dégâts incluent des ambulances endommagées.

Une atmosphère tendue persiste à Mayotte ce lundi matin avec différents barrages routiers, comme à Combani.