Violences à Passamainty : la Préfecture renforce le dispositif de sécurité

Le préfet de Mayotte, délégué du gouvernement condamne avec la plus grande fermeté ces faits et a donné instruction aux forces de l’ordre de sécuriser le secteur, d’agir pour interpeller les auteurs de ces faits et permettre un retour au calme dès que possible.Les services de la DDSP ont procédé dans l’après-midi à l’interpellation d’un individu et l’ont placé en garde a vue. Ce dernier serait l’auteur des faits et l’enquête en cours devra le confirmer.Le préfet a décidé de renforcer dès ce soir le dispositif de sécurité déjà mis en œuvre sur le secteur de Passamainty en y déployant en plus des effectifs de la police nationale des forces de gendarmerie mobile.