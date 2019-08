Visite ministérielle : Amplification des mesures de lutte contre l'immigration clandestine

Mansour KAMARDINE Le 26 août 2019

Député de Mayotte



Annonce de l’opération Shikandra de lutte contre l’immigration clandestine à Mayotte :

Afin de ne pas prendre plus de retard, j’appelle le Gouvernement à préparer dès à présent l’opération Shikandra 2.0





Après le sursaut de l’Etat en matière de lutte contre l’immigration clandestine à Mayotte au printemps 2018 sous la pression populaire, j’appelai depuis plus d’un an à franchir un nouveau seuil à travers, d’une part, une coordination des moyens civils et militaires et d’autre part, l’amplification d’une politique globale tous azimuts, le positionnement des moyens maritimes au Nord et d’augmentation des effectifs et des moyens matériels des forces de sécurité et de souveraineté.

Je me félicite donc des annonces de la Ministre des Outre-mer qui a décliné ce 26 août à Mayotte le dispositif en cours de déploiement, l’opération Shikandra. Nous fondons donc de réels espoirs d’une plus grande efficacité dans la maîtrise des frontières, condition indispensable à un développement économique et social durable et harmonieux de Mayotte.

Annoncée pour avril mai 2019, l’opération Shikandra 1.0 sera une réalité opérationnelle d’ici quelques mois. Afin de ne pas perdre plus de temps, j’appelle le Gouvernement à préparer dès à présent l’opération Shikandra 2.0 qui permettrait le franchissement d’un nouveau palier en garantissant notamment la permanence en mer 24h/24h des moyens civils et militaires de surveillance et d’interception, ce qui nécessite de :

- Doter Mayotte d’une base de drones de surveillance maritime avec, le cas échéant, l’implantation d’une base d’expérimentation des moyens innovants et des programmes de développement des forces de l’ordre et de souveraineté ;

- Affecter le premier patrouilleur de la Marine Nationale de nouvelle génération (POM – patrouilleur outremer) qui sortira des chantiers navals à Mayotte avec comme port d’attache Mayotte.

La maîtrise des frontières et la sécurité du territoire à Mayotte sont des questions de la plus haute importance car relevant de la souveraineté. La mise à niveau des politiques publiques en la matière nécessite donc une planification sérieuse jusqu’à l’atteinte du seuil de la maîtrise, que nous espérons le plus proche possible./.