Vols groupés vers le Congo : « il vaut mieux me tuer ici plutôt que de me ramener là-bas »

Dès ce mois d'octobre, les autorités doivent désormais organiser ces reconduites qui se faisaient déjà pour certains ressortissants étrangers. Des vols groupés de migrants déboutés de leur demande d’asile vers leur pays ; la République démocratique du Congo.

Des arrivées régulières de congolais

Combien de migrants sont concernés ? Difficile à dire, les migrants d’Afrique continentale arrivent régulièrement par "kwassa-kwassa". La semaine dernière une trentaine d’entre eux a débarqué sur les plages de Mliha dans le Nord et M’tsamoudou au sud de l’île.

De nouveaux arrivants qui viennent grossir le contingent déjà présent sur le territoire. Msafiri Esanda et sa famille sont arrivés le 25 septembre à Mayotte. Il affirme venir du Sud Kivu, une zone en guerre de la RDC. Comme d’autres congolais, ils se sont installés dans la rue, à proximité du village relais de Tsoundzou. L’établissement héberge des réfugiés en attente d’une réponse de l’OFPRA, l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Pour lui, le retour au pays est inenvisageable.

"Moi j'ai peur d'aller là-bas… Les gens que j'ai fuis là-bas, ils vont m'attraper et me tuer. C'est la raison pour laquelle j'accepte de dormir ici, je n'ai pas le choix. Il vaut mieux me tuer ici plutôt que de me ramener là-bas."