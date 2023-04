« Wuambushu» : la NUPES et le Rassemblement National s’expriment

Aux deux extrémités de l’échiquier politique, les partis donnent un écho national à l’opération « Wuambushu ». A gauche, la NUPES dénonce l’initiative du ministre de l’intérieur. A droite, le Rassemblement National soupçonne le gouvernement de vouloir « céder aux ingérences comoriennes »

Bruno Minas •

« Gérald Darmanin s’enfonce encore un peu plus dans l’inhumanité et l’indignité », ainsi est intitulé un communiqué du groupe parlementaire LFI-NUPES; « cette chasse aux migrants annoncée confirme la stratégie du gouvernement de coller aux thèmes de la droite et de l’extrême droite » écrivent les élus du parti de Jean-Luc Mélenchon. Ils dénoncent le « sous-investissement dans les services publics du département le plus pauvre de France ». « L’émigration est une souffrance, elle est l’échec des politiques libérales productivistes qui creusent l’écart entre les pays »…

Le gouvernement serait plus avisé de s’occuper de la question sécuritaire sous l’angle de la crise de l’eau et des conflits qu’elle va engendrer conclut le communiqué des élus LFI-NUPES

Au Rassemblement National, le député européen André Rougé, délégué à l’outremer du parti, signe un communiqué invitant le gouvernement à « ne pas céder aux ingérences comoriennes ». Selon lui, « les déclarations du gouvernement comorien (contre l’opération « Wuambushu ») ne peuvent être mises sous le tapis et appellent à une réaction des plus fermes ».

L’élu RN estime que « le gouvernement Borne et son Ministre de l’Intérieur et de l’Outre-Mer, Gérald Darmanin, ne semblent toujours pas enclins à mettre réellement fin à cette immigration dérégulée ». « Le gouvernement français doit réagir pour soutenir nos compatriotes mahorais et rappeler aux Comores que le drapeau tricolore continuera de flotter au-dessus de Mayotte ».