Opération Wuambushu : les forces de l’ordre présentes à Kaweni ce dimanche

Les gendarmes et policiers étaient nombreux ce matin à Kaweni car un appel à manifestation contre l’opération Wuambushu avait été lancé, mais elle n’a finalement pas eu lieu.

Aliloiffa Rainat •

L’opération Wuambushu est bel et bien lancée. Comme ce matin à Kaweni, dans la commune de Mamoudzou qui compte de nombreux bidonvilles. Un important dispositif de policiers et de gendarmes a surpris la population dès 8h du matin. Les habitants du quartier ont pris peur car ils pensaient que leurs habitations allaient être détruites aujourd’hui. Conséquence : beaucoup ont pris la fuite.

En réalité les forces de l’ordre étaient présents sur les lieux pour encadrer une manifestation qui avait été annoncée. Mais elle n’a finalement pas eu lieu.

Les habitants concernés avouent tout de même vivre avec « la boule au ventre » selon leurs dires. « On ne sait pas quand est-ce qu’on sera expulsés. On ne dort plus car on sait que ça peut arriver à tout moment », nous confie l’un des leurs.

Les débuts de l’opération

Pour cette opération Wuambushu 1800 forces de l’ordre sont venus en renfort à Mayotte, et depuis deux jours ils ont commencé à repousser des délinquants dans une autre localité au sud de Mamoudzou, à Tsoundzou.

Ce lundi, l’opération Wuambushu montera en puissance avec des contrôles d’identité massifs sur tout le territoire. Les premières démolitions de bidonvilles devraient démarrer mardi, notamment à Kongou, la deuxième commune la plus peuplée de l’île avec également de nombreux bidonvilles.