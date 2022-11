Yanis Souhaili : « on a besoin de plus d’avocats à Mayotte »

Le nouveau bâtonnier de Mayotte, Maître Yanis Souhaili, était l’invité de Zakweli ce mercredi 2 novembre

Bruno Minas •

On compte actuellement 28 avocats exerçant à Mayotte. Yanis Souhaili regrette qu’il n’y ait pas d’évolution :

On est toujours entre 25 et 30. On a du mal à attirer des confrères. Il y a ceux qui suivent leur conjoint nommé dans le département et qui repartent… Ceux qui tentent l’aventure, et repartent aussi. Maître Yanis Souhaili, le nouveau bâtonnier de Mayotte

Une mission en métropole est envisagée pour inciter les jeunes avocats diplômés mahorais qui exercent dans l’hexagone à revenir à Mayotte. « Beaucoup se posent des questions » dit Yanis Souhaili, « ils ont des familles, des enfants à scolariser, ils connaissent les problèmes de transport et d’insécurité… Si on continue comme ça, on va perdre toutes nos forces vives ! »

L’avocat revient aussi sur le débat autour de la Chambre d’Appel qui dépend toujours de la Cour d’Appel de la Réunion :

Cela pose un problème pour les budgets, la Réunion passe toujours avant nous. Il nous faut une Cour d’Appel ici. Maître Yanis Souhaili, le nouveau bâtonnier de Mayotte

. Enfin s’agissant du projet de cité judiciaire évoqué depuis de nombreuses années, « On y croit, j’en rêve » dit-il « c’est faisable ». Cette cité judiciaire est maintenant promise pour 2028.