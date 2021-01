Zaman Soilihi : « Nous ne sommes pas contre la piste longue, mais il y a des zones d’ombre »

L’avis négatif de l’autorité environnementale critiquant la mise en œuvre de la construction de la piste fait débat :

« Il faut accepter ce débat et faire en sorte qu’il ne reste pas de zones d’ombres » dit Zaman Soilihi. Il faut, selon lui

poser les bonnes questions et étudier l’impact de ce chantier : quelle conséquence de raser la colline du Four à Chaux ? Quel impact de la poussière et du bruit pour les habitants de Pamandzi ? Quelle conséquence pour les tortues marines ? etc…